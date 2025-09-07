El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Europa sin locomotora

Juan Carlos Álvarez

Juan Carlos Álvarez

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

Europa está sin locomotoras que tiren de su economía. Por un lado, Alemania está totalmente estancada después de que la apuesta suicida por los coches ... eléctricos haya hundido al sector más importante de la economía alemana y favorecido la entrada de los coches eléctricos chinos en Europa. En cuanto a Francia, su alto déficit público de casi el 6%, unido al enorme peso y poder del ineficiente sector público francés, en manos de unos sindicatos que estrangulan su economía y plantean huelgas cada dos por tres para defender los intereses de los trabajadores que tienen las mejores condiciones salariales, hace que su deuda pública sea muy cuestionada, llegando a advertir el ministro de Economía francés Eric Lombard del riesgo de una intervención del FMI (Fondo Monetario Internacional).

