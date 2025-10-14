El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Desde las 22 horas, 'Sporting Hoy': la victoria tras el recambio en el banquillo

El Nobel de Mokyr, Aghion y Howitt

Un humilde ciudadano de periferia de cualquier barrio industrial degradado vive mejor que un rey de hace varios siglos, y todo eso se debe al progreso tecnológico

Juan Carlos Álvarez

Martes, 14 de octubre 2025, 02:00

Desde que en el año 1969 se otorgase el Premio Nobel de Economía a Frisch y Timbergen, la lista de laureados asciende a 99, ya ... que hay años en los cuales el premio es compartido. En la lista hay nombres icónicos que han influido en el pensamiento económico occidental como Samuelson, Hicks, Hayek, Friedman, Simon, Tobin, Modgliani, Miller, Nash, Lucas, Sen, Mundell, Akerlof, Kahneman, Shiller, Krugman, etc. Todos ellos, de algún modo, han dejado una huella indeleble en el pensamiento y en la evolución del mundo actual.

