El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Gaspar Meana

El oro es el canario en la mina

La cotización del lingote dorado, batiendo récord un día tras otro, lleva a preguntarse si estas subidas vertiginosas no estarán avisando de la próxima explosión de los mercados financieros e inmobiliario

Juan Carlos Álvarez

Juan Carlos Álvarez

Sábado, 18 de octubre 2025, 21:50

Comenta

Hubo un tiempo en el cual en las minas solían meter un canario porque su sensibilidad a los gases era un indicador adelantado de peligro ... de explosiones. Y la frase 'El canario en la mina' pasó al argot económico, para referirse a una señal que indica que algo grave se está cociendo y esa señal es la subida vertical e imparable del oro, que actúa como refugio ante la desconfianza creciente de los inversores en el resto de alternativas (bolsa, inmuebles, etc.).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía interviene en un piso de citas en Gijón por un cliente insatisfecho que pedía la devolución del dinero
  2. 2 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  3. 3 Encuentran al menor de edad desaparecido en Mieres desde ayer
  4. 4 El VAR vuelve a indignar al oviedismo por una decisión compleja de entender
  5. 5 Condenado un vecino de Gijón por telefonear a una casa de citas y llamar «puta» a su interlocutora
  6. 6 Cae una red criminal que obligaba a ocho mujeres a prostituirse en pisos de Oviedo
  7. 7 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  8. 8 Ranking de Yantar: ¿dónde se comen los mejores callos en Asturias?
  9. 9 El fenómeno con vídeos del Pueblo Ejemplar que causa sensación: «En Valdesoto somos de comedia»
  10. 10

    La nueva conservera de Carreño, más cerca de su instalación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El oro es el canario en la mina

El oro es el canario en la mina