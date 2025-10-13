El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
AFP

Atención a Francia

Del colapso puede surgir el populismo lepenista o el de extrema izquierda complaciente con Putin y con Hamás

Juan Carlos Viloria

Juan Carlos Viloria

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:02

Comenta

La República francesa está empantanada en una crisis sistémica, ofreciendo el penoso espectáculo del juego partidista, con una clase política sumida en una absoluta mediocridad ... y falta de visión de estado. Un presidente, Emmanuel Macron, que se resiste a marchar a pesar de la ingobernabilidad de una nación, sin Presupuestos, con el timón del Ejecutivo cambiando de manos, acumulando una gigantesca deuda, intensificando la polarización social y el malestar en la calle.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Alejandro Sierra, histórico propietario de la camisería Sierra de Gijón
  2. 2 El Sporting de Gijón sobrevive al caos en El Molinón
  3. 3 «No hay más jabalíes, pero se han ido a donde no se les caza»
  4. 4 El gol que no fue: el polémico final del Sporting de Gijón - Racing de Santander
  5. 5 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  6. 6 La hoja de ruta de Luis Carrión
  7. 7 El hermano de Borja Jiménez pone a bailar a Madrid con la camiseta del Sporting de Gijón
  8. 8 Fallece a los 78 años José Ramón Vidal Blanco, antiguo director del Observatorio del monte Deva
  9. 9 Alarma en la playa de Luanco por la aparición de carabelas portuguesas
  10. 10 Primer examen de Borja Jiménez en El Molinón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Atención a Francia

Atención a Francia