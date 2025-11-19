El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Franco murió, el franquismo no

Juan Cigarría

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

El 20 de noviembre no es solo el aniversario de la muerte de Franco: es el recordatorio de que su herencia sigue presente en Asturias ... y en toda España. Medio siglo después, el franquismo continúa incrustado en instituciones, calles y mentalidades, envuelto en un traje 'democrático' que oculta una continuidad nunca rota. Han pasado más de seis años desde la aprobación de la Ley de Memoria Democrática de Asturias (2019), pensada para recuperar verdad, justicia y reparación para las víctimas del fascismo. Sin embargo, a las puertas de otro 20N, su aplicación es prácticamente inexistente. La retirada de símbolos franquistas y la incorporación de la memoria al currículo escolar siguen siendo obligaciones incumplidas. En decenas de concejos continúan las calles y placas dedicadas a verdugos, mientras los nombres de las víctimas dependen del voluntarismo. Incluso las exhumaciones refuerzan el modelo español de impunidad: se gestionan como simples expedientes administrativos, sin jueces, sin investigación penal y sin responsables. Se abren fosas, pero no se abren causas. Se trasladan restos, pero no se nombran crímenes. Así, la memoria se convierte en trámite, la justicia en promesa aplazada y la reparación en un gesto simbólico.

