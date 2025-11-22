El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Soy un romo

Dejar de mirar vídeos y memes en el móvil va a ser una decisión personal, como lo es no beber

Juan Gómez Jurado

Juan Gómez Jurado

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Romo, ma. (Del m. or. que el port. rombo). 1. adj. Obtuso y sin punta. 2. adj. De nariz pequeña y poco puntiaguda.

Hasta hace ... nada, romo, como palabra, se usaba con ese significado que lee usted arriba. Valía lo mismo para un cuchillo barato que para alguien con nariz de enano de 'El Señor de los anillos'. Pero eso que llevamos en el bolsillo ha reventado los diques y hoy, al menos ahora mismo, ROMO es también un acrónimo de Relief Of Missing Out (Alivio de Perderse Algo) que nace de otro acrónimo, FOMO (Miedo a Perderse Algo) que define el momento, ahora más momento que nunca, que nos define. Frente a ese miedo a perderse algo que llena ciudades, conciertos, estadios y canales de Youtube, comienza, como una emocionante resistencia, como una barricada de las de Kubrick, un grupo de personas que han saturado de tanta ansiedad, que no pueden seguir el ritmo al que nos llevan los señores que tiran de cada una de las cuerdas que nos lleva como a títeres en mano de enfermo de parkinson de Black Friday a compras de navidad, de Haloween a San Valentín, del libro de la semana al libro de la semana que viene.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mina vuelve a teñir de luto Asturias, con dos muertos por un derrabe en Vega de Rengos
  2. 2 Una fuerte granizada provoca una colisión entre nueve coches en la autovía del Cantábrico: hay tres heridos
  3. 3 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  4. 4

    La jueza concede el primer permiso de salida a la condenada por asesinar a Isabel Carrasco
  5. 5 Absueltos los cuatro jóvenes portugueses acusados de la violación grupal en el barrio gijonés del Carmen en 2021
  6. 6

    ArcelorMittal Powders anuncia el cese de su actividad en Avilés
  7. 7 Un voraz incendio arrasa una vivienda en la zona rural de Oviedo
  8. 8

    De héroes del ascenso del Real Oviedo a villanos en sus equipos
  9. 9 La consejera de Salud anuncia un sistema sanitario con menos directivos y «una mayor estructura de gestión»
  10. 10

    Marina Estrada, la gijonesa que está en la Cumbre del Clima con 19 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Soy un romo