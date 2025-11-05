El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Balance negativo

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

En la sesión de control al Gobierno se debatió sobre las infraestructuras asturianas. Siempre que se habla de ellas en nuestra región, se trata de ... aquellas que son de competencia estatal. La controversia sobre las infraestructuras es un clásico en el parlamentarismo regional y en la sociedad asturiana. La queja sobre el comportamiento del Gobierno central recorre las doce legislaturas de la etapa autonómica. No hubo un mandato en que la ciudadanía estuviera satisfecha con el estado de las obras que realiza el Gobierno de España. La protesta colectiva recayó, de rebote, en los gobiernos autonómicos, acusados de no defender los intereses asturianos ante Madrid. Este discurso, con matices, se repitió durante más de cuatro décadas. Situados en esas coordenadas, difícilmente el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, podría salir airoso del debate.

