Barbón, sin despeinarse

Hubo acuerdo entre el Gobierno asturiano y la diputada Tomé sobre el proyecto de presupuestos del Principado para 2026. Nunca tuvimos la menor duda de ... que la exdirigente de Podemos apoyaría la propuesta de cuentas confeccionada por el equipo de Adrián Barbón. Tomé asumió la iniciativa exigiendo una doble negociación, reforma fiscal y presupuestos, alterando los planes del Ejecutivo. En la reforma fiscal sólo pudo introducir una modificación microscópica al incrementar en un 5% el gravamen sobre compraventas de inmuebles realizadas por grandes tenedores. El IRPF quedó intacto, lo que no fue óbice para que Tomé se declarara satisfecha del resultado alcanzado.

En la negociación presupuestaria esperaba la actual diputada del Grupo Mixto introducir una tasa turística de carácter regional. Al final, habrá el modelo de tasa turística que proponía el presidente Barbón: municipal y voluntaria. La deciden los ayuntamientos. También queda desairada IU porque pretendía desde la Consejería de Ordenación del Territorio implantarla en todas las áreas tensionadas de la región, dando paso a un debate en Gijón, donde el Gobierno de Moriyón no quería aprobar la tasa. Resultado: no habrá tasa turística en la ciudad más poblada de Asturias, quedando también libre de ella los turistas que viajan en crucero y atracan en El Musel. El intento de incluir a los cruceristas en el debate presupuestario queda reducido al puerto de Avilés.

Al margen de la controversia pública sobre los asuntos antes relatados, Tomé en la negociación hizo una serie de peticiones que fueron aceptadas por el Gobierno: reforzar la Atención Primaria con 135 contrataciones de médicos, enfermeros, asistentes sociales y psicólogos, incluir la construcción de 500 nuevas viviendas públicas, ampliar el cuerpo de inspectores de vivienda (18) o convertir en gratuita la matrícula del primer curso de las Enseñanzas Artísticas Superiores y de los másteres oficiales; la gratuidad también se extiende a la atención bucodental para los mayores de 70 años.

Un conjunto de peticiones típico de las oposiciones, en donde proliferan lo que podríamos llamar enmiendas de acumulación (más contrataciones, más viviendas, más gratuidad). Sirven, sobre todo, para subrayar los rasgos ideológicos del grupo proponente. La experiencia indica que, al final, esas peticiones no condicionan la gestión del presupuesto. Sin despeinarse, Barbón ya tiene una mayoría formalizada en torno al proyecto de presupuestos.