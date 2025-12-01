El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Barbón, sin despeinarse

Juan Neira

Gijón

Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00

Hubo acuerdo entre el Gobierno asturiano y la diputada Tomé sobre el proyecto de presupuestos del Principado para 2026. Nunca tuvimos la menor duda de ... que la exdirigente de Podemos apoyaría la propuesta de cuentas confeccionada por el equipo de Adrián Barbón. Tomé asumió la iniciativa exigiendo una doble negociación, reforma fiscal y presupuestos, alterando los planes del Ejecutivo. En la reforma fiscal sólo pudo introducir una modificación microscópica al incrementar en un 5% el gravamen sobre compraventas de inmuebles realizadas por grandes tenedores. El IRPF quedó intacto, lo que no fue óbice para que Tomé se declarara satisfecha del resultado alcanzado.

