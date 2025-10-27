Buscar un atajo

El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00

Comenta

La Alianza por las Infraestructuras, el ente que convocó la manifestación contra el peaje del Huerna, se reúne hoy. Supongo que harán una valoración de ... la movilización y de las consecuencias derivadas de ella. El presidente del ente es Alejandro Calvo, consejero de Movilidad; le corresponde como principal responsable fijar un plan de trabajo. El Ministerio de Transportes ya tomó nota del rechazo generalizado de los asturianos a la tasa y de la irritación que produce el comportamiento ministerial, que aún a sabiendas de la ilicitud del peaje, prefiere adentrarse por la vía administrativa para pasar luego a la vía judicial, con tal de perder tiempo y retrasar la decisión. Dentro de cuatro o cinco años, una vez finalizado todo, no estarán Puente y Santano al frente del Ministerio de Transportes; otros gestionarán la sentencia adversa llegada de Europa.

