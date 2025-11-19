El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Ciudadanos comprometidos

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La Plataforma Ciudadana Peaje NO, liderada por Daniel Ripa, exdirigente de Podemos, ha alcanzado el primer triunfo al lograr que la Fiscalía admita a trámite ... la petición de declarar ilegal el cobro del peaje del Huerna al haber obras en la calzada que lentifican el viaje. La Fiscalía va a estudiar si corresponde realizar acciones legales para defender los derechos ciudadanos. Se empieza a mover la maquinaria de la justicia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Amalia López Tuya, la lotera que dio el mayor premio de la historia de Gijón
  2. 2 Asaltan otros tres chalés en Gijón, uno de ellos con una mujer mayor dentro
  3. 3 Herido de gravedad un motorista de 19 años en Gijón
  4. 4

    Intentan acceder a uno de los pisos precintados en Gijón de la banda de narcos
  5. 5 El Chaflán, de Gijón, reabre con la «esencia de siempre» y cachopos descapotables
  6. 6

    El Ayuntamiento de Gijón restaurará la piscina y las pistas polideportivas de la Universidad Laboral
  7. 7 Detenidos por robar de madrugada en ocho bares de Castrillón y Corvera: usaron coches con matrículas hurtadas
  8. 8

    El abuelo del juvenil Nico Riestra, tras su debut con el Sporting: «No hay que lanzar las campanas al vuelo»
  9. 9

    El Ayuntamiento de Gijón comprará la parcela de Flex para construir un aparcamiento con 150 plazas
  10. 10 Alerta alimentaria por listeria en embutidos distribuidos en nueve comunidades, entre ellas, Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Ciudadanos comprometidos