Elevar sueldos, ganar votos

Juan Neira

Gijón

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00

De la negociación de los sindicatos de la Administración pública con el Gobierno salió un acuerdo salarial que prevé un incremento del 11% en las ... nóminas para 2028. En la escalera de aumentos salariales, el escalón más alto será en 2027 que aumentarán los sueldos el 4,5%. La concurrencia de varias circunstancias posibilitó esta subida. Entre 2021 y 2023, el Índice de Precios al Consumo (IPC) creció siete puntos más que el salario fijado por el Estado. En paralelo, los funcionarios vieron cómo los pensionistas, el otro gran colectivo con percepciones del Estado (deberían de sostenerse las pensiones con las cotizaciones a la Seguridad Social, pero en la actualidad, un tercio lo aportan los presupuestos estatales) no perdían ni una décima en su nómina en relación al crecimiento de los precios. Aún a riesgo de causar mareos, digamos que entre las pensiones y los emolumentos de los funcionarios se alcanza la módica cifra de 320.000 millones al año. Esa es la mochila del Estado.

