El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Al grano

Financiación, orientaciones y dudas

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

A la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se llegó con dos expectativas, una relacionada con las previsiones macroeconómicas (techo de gasto, déficit) ... para el periodo 2026-2028, y la otra vinculada al futuro modelo de financiación autonómica. Bien es cierto que la primera quedó aguada desde que se supo que Junts impedirá la aprobación de los presupuestos para el próximo año, prorrogándose otro ejercicio más las cuentas. Al menos ese es su deseo expresado en repetidas ocasiones y nada impide que se cumpla. La ministra de Hacienda propuso un límite al déficit del 0,1% para los tres años. Idéntica propuesta realizó el pasado año y el pleno del Congreso de los Diputados la rechazó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido un joven por una agresión sexual en el Naranco
  2. 2 Hallan el cadáver de un hombre en un cajero de Gijón
  3. 3 Dolor contenido en el funeral por Natalia Menéndez en Grullos
  4. 4 Multa de 200 euros, sin seguro y hasta cárcel: Las consecuencias de no llevar la V16 en el coche
  5. 5 Avilés trata de recuperar la normalidad tras las inundaciones
  6. 6 Ocho años de cárcel para el hombre que prendió el monte Naranco: es la mayor condena por un incendio forestal en Asturias
  7. 7 El juzgado acuerda el ingreso la mejor detenida por la muerte de su cuñada en Candamo en el centro de menores de Sograndio
  8. 8 «Vengo a solicitar la eutanasia. Pues aquí no es»
  9. 9

    Un exalto cargo del Principado señala al Servicio de Minas como responsable último de lo que ocurría en Cerredo
  10. 10

    Faustino Blanco deja la Finba y el Principado ya busca fuera de Asturias a su sustituto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Financiación, orientaciones y dudas