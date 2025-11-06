El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Gasto a discreción

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00

Los presupuestos del Principado para el año que viene serán expansivos, en torno a los 7.000 millones de euros, apoyados por fondos europeos y ... la recaudación extraordinaria cimentada en no deflactar el IRPF. En el crecimiento hay razones políticas, concretadas en los acuerdos con los maestros y profesores. La Consejería de Educación (Lydia Espina) se equivocó alentando un conflicto absurdo al imponer un cambio en los horarios de los meses de junio y septiembre del curso escolar. De un asunto anecdótico se pasó a la mayor huelga de la historia de la educación asturiana. El Pacto Asturias Educa, alcanzado por la actual consejera, Eva Ledo, con los sindicatos de la educación, supone un desembolso de 45 millones. Los errores en política comportan un gasto adicional.

elcomercio Gasto a discreción