Al grano

El maestro enfermero

Juan Neira

Gijón

Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00

El Principado ha provocado un conflicto en la educación con la Ley de Salud Escolar, que en caso de no retirar o modificar la iniciativa ... puede dar paso a alteraciones en el curso. Los sindicatos rechazan algunos contenidos de la norma al establecer como obligación para maestros y profesores, «conocer y aplicar el protocolo para la atención a escolares con enfermedades que requieren atenciones específicas». La redacción puede parecer muy inocente, pero para aplicar el protocolo hay que detectar cuando un alumno requiere de esa atención concreta. Si el docente no lo advierte, puede incurrir en responsabilidad culposa.

