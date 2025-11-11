El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Al grano

Una pequeña cesión

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La negociación del Gobierno de coalición de la izquierda (PSOE e IU-Convocatoria por Asturias) y la diputada Tomé, sobre la reforma fiscal, llegó a ... buen puerto. Hubo acuerdo. El resultado final ya lo sabíamos, en estas líneas lo habíamos escrito varias veces, lo que quedaba por conocer eran las concesiones a la exdirigente de Podemos. La principal exigencia era el aumento del tipo fiscal para las rentas superiores a los 120.000 euros. La propuesta incomodaba al Gobierno porque ya había presentado la tabla del IRPF, con sus tramos y tipos fiscales, y la enmienda de Tomé suponía rehacer el cuadro. No hará falta. El Gobierno no cedió y no se retocarán los tipos fiscales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Al menos tres detenidos en Gijón relacionados con el narco fallecido en Toledo
  2. 2 Identifican el cadáver de una joven de 24 años a la que apuñalaron y enterraron en cal viva en Langreo en 1991
  3. 3

    Los procesos judiciales abiertos retrasan el inicio del hospital de Quirón en Gijón
  4. 4

    Somió pide una playa verde con parking, piscinas y salida al mar
  5. 5 Detenido un hombre tras amenazar a otro con un arma blanca en Gijón
  6. 6 Una pota olvidada al fuego provoca un incendio en El Llano, en Gijón
  7. 7 La gripe se dispara en Asturias, aunque lo peor vendrá antes de Navidad
  8. 8 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  9. 9

    Las izquierdas pactan en Asturias una reforma del IRPF: sin nuevas subidas a las rentas altas y cerco a los grandes tenedores de viviendas
  10. 10 Nuevo avance contra el cáncer: investigadores asturianos identifican una diana terapéutica para tratar tumores de cabeza y cuello

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Una pequeña cesión