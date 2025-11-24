El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Al grano

Privatización en Cogersa

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La planta de basura bruta, que había ardido en llamas en abril de 2024, ya está lista para reiniciar la tarea de tratar los desechos ... que llegan al Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa), con la excepción del material reciclable. En el Consorcio se tomaron las cosas con calma. Dejaron pasar bastantes meses para iniciar la reconstrucción de la planta y no despejaron los interrogantes que había sobre ella. Me refiero a las 150.000 toneladas de combustible sólido recuperado que carecen de destino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dolor e impotencia en el adiós al minero cangués Óscar Díaz, «una persona única que amaba vivir»
  2. 2 Tragedia minera en Cangas del Narcea: Óscar, un enamorado de la montaña y de los animales
  3. 3 Tragedia en una mina de Cangas del Narcea: Anilso, un caboverdiano al que la mina ya le arrebató un hermano
  4. 4 Una roca fatal y un sostenimiento «sobredimensionado»: claves del accidente en la mina de Cangas
  5. 5

    Celina, la niña a la que un sanguinario le arrebató su vida
  6. 6 Huesca 2-0 Sporting de Gijón | Al Sporting se le terminan las excusas
  7. 7 La Policía interroga al especialista que anestesió a la niña fallecida en Alzira
  8. 8

    Delgado y Garzón, en la protesta frente al Supremo en apoyo al fiscal general
  9. 9 Bajo una nueva identidad y profesión: localizan en Cuba a Martiño, el profesor gallego condenado por violar y pegar a una menor «con sadismo»
  10. 10 Laciana despide de luto y negro a su último minero muerto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Privatización en Cogersa