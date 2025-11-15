El valor de la denuncia

El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Juan Neira

Gijón

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

El debate sobre la prórroga del peaje del Huerna tiene tres caras: la licitud o ilicitud del tributo, el coste de prolongarlo hasta el año ... 2050 y la dimensión política que lo invade todo. El informe de la Comisión Europea, mostrando la ilegalidad de la prórroga y de la operación de privatización, ha dado alas al rechazo del peaje por las instituciones y la sociedad.

