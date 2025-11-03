El partido que gobierna con el PP, está empeñado en convencernos de que en este mandato Gijón va a sufrir la mayor transformación de los ... últimos 50 años; lo tiene difícil, al menos para convencer a los que conocimos la verdadera transformación en ese medio siglo.

En los años de los que hablan, se inauguraron los Institutos de educación secundaria Emilio Alarcos en Moreda, el de Montevil en el barrio que le da nombre y el Rosario de Acuña en el Polígono de Pumarín; también se construyeron polideportivos y piscinas municipales en El Coto, El Llano, Pumarín, Moreda y La Calzada o la Tejerona, y centros sociales en la mayoría de los barrios de Gijón. Eso fue sin lugar a dudas una gran transformación de la ciudad.

En esos mismos años, Gijón trasformó todo su litoral, ya que la construcción de las playas del Arbeyal y Poniente, permitieron regenerar todo el entorno que las rodea; así hoy, las urbanizaciones junto a esas playas, representan un ejemplo de las posibilidades reales de convivencia entre viviendas, ocio y hostelería.

Se podría seguir hablando de los cambios de la ciudad en esos 50 años, pero no sería suficiente el espacio que puedo dedicar en este artículo; no quiero seguir con este tema, me interesa más preguntarme y preguntarles a nuestros gestores municipales, si se preocuparon de conocer cuáles son las preferencias de los vecinos. Es posible que a la mayoría nos preocupe más el deterioro de la misma, que el que se acometan nuevos cambios.

Los gijoneses queremos que la ciudad esté más limpia y siga recibiendo escobas de Oro, o la de Platino como en el año 2021, queremos poder pasear por la aceras tranquilamente, no como ocurre por ejemplo en la Av. de Torcuato Fernández-Miranda (la paralela al parque de Isabel la Católica), una de las más anchas de la ciudad, pero en la que el deterioro es tan grande, que es un peligro constante, ya no son baldosas sueltas, es una especie de gincana, en la que niños y mayores, deben demostrar su habilidad y destreza para cruzarla.