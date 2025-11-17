El próximo día 20, se cumplen 50 años de la muerte del dictador, y algunos que creían en aquel momento que «muerto el perro se ... acabó la rabia» brindaban con champán, pero no resultó así, los meses siguientes o ahora, se pude comprobar que los fascistas siguen campando a sus anchas, protegidos por las fuerzas de seguridad y el poder judicial.

Si durante la dictadura franquista se calcula que hubo más de 40.000 fusilados, y que Franco llegó a firmar más de 10 condenas de muerte al día durante los 10 primeros años de la dictadura; los primeros años de la transición no fueron un camino de rosas para los perdedores de la guerra.

En enero de 1977, el asesinato de los abogados de Atocha, fue el colofón de una semana trágica que comenzó con la muerte a manos de pistoleros fascistas, del estudiante Arturo Ruiz. Conocida la intención del gobierno de Suarez de legalizar al Partido Comunista d España, los grupos fascistas organizados entraron en una espiral asesina. La multitudinaria participación en el funeral de los abogados laboralistas de la calle Atocha de Madrid, militantes de CCOO y del PCE, fue el detonante de la legalización de estas dos organizaciones.

En 1977 se crea la Audiencia Nacional, que fue concebida como la heredera y sucesora del Tribunal de Orden Publico con esos mismos jueces; operaba durante la dictadura de Franco y su misión fue la represión de las conductas contrarias al régimen . Se puede decir sin miedo a equivocarse, que sus componentes se acostaron como jueces de la dictadura y se levantaron como jueces por la democracia; así no debe de extrañar a nadie la deriva de esta organización judicial.

Como podemos ver, en este país nunca nadie nos regaló nada, la democracia que hoy tenemos (que no es una democracia real), no fue fruto de la decisión de un Rey campechano y bribón, ni de un Adolfo Suarez que había sido Ministro-secretario general del Movimiento con

Franco; fue gracias a las movilizaciones de muchos y muchas españolas, que incluso pagaron su osadía con la cárcel.