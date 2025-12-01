No se puede negar el retraso y la falta de concreción de algunas obras muy necesarias para la ciudad, como tampoco se puede pensar que ... la culpa siempre es del otro; en Gijón todos nos creemos urbanistas y eso nos lleva a distorsionar las cosas.

El actual equipo de gobierno municipal, pide a los vecinos que se movilicen, parece lógico que se quiera contar con la ciudadanía para reivindicar algunas obras necesarias, pero no siempre fue así. El primer presidente de Foro nos dejó un túnel que nadie le pidió y que no iba a ninguna parte, si el dinero que se invirtió en su construcción y el que está costando su mantenimiento, se hubiera invertido en la estación, igual ya estaba en funcionamiento. Se me olvidaba, que en el anterior mandato de la actual alcaldesa había proyecto y presupuesto, pero a la señora Moriyón no le gustó y convenció al ministro de turno para que la moviera 200 metros, ahora vuelve al lugar de partida, nuevo proyecto y en esas estamos.

No sé si los que ahora se movilizan por la contaminación de La Calzada se olvidarían, que la misma alcaldesa y el mismo ministro, colocaron la primera piedra del desdoblamiento de la carretera del Empalme, imprescindible para el nuevo vial al Musel, con independencia de si va por Jove o por Aboño, y que se tuvo que parar cuando aún no se llevaba ni el 5% de la obra. Eso sí que fue un verdadero fiasco.

Yo opino igual que los vecinos, cuando dicen que la pacificación de la avenida del Príncipe de Asturias sirve de poco, porque al final el tráfico pesado seguirá pasando por la rotonda frente a la playa del Arbeyal; lo que ya no estoy tan de acuerdo con ellos, es en desechar la propuesta de Aboño, y volver a exigir la de Jove, pues el tráfico también acabaría en la misma rotonda.

Como no soy técnico de urbanismo, mejor dejarlo en manos de los que saben, exigiendo menos camiones, más ferrocarril y un proyecto serio, riguroso y rápido a las administraciones.