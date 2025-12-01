El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Obras

Juventino Montes

Juventino Montes

Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00

No se puede negar el retraso y la falta de concreción de algunas obras muy necesarias para la ciudad, como tampoco se puede pensar que ... la culpa siempre es del otro; en Gijón todos nos creemos urbanistas y eso nos lleva a distorsionar las cosas.

