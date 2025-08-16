El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Lo mal diseñada que está esta vida

Solo tendría sentido si, cuando por fin hemos aprendido lo que es la vida, esa verdad que solo somos capaces de atisbar y no siempre, cuando el tiempo está a punto de terminarse, tuviéramos la opción de empezar de nuevo

Laura Castañón

Laura Castañón

Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00

Que la vida está muy mal pensada es algo que creo que no ofrece ninguna duda. No parece tener mucho sentido el modo en que ... se organizan los años y nuestro paso por ellos, esa asincronía entre lo que se puede y lo que se debe, lo que se hace y lo que se sabe, lo que se espera y lo que llega. Un mal diseño que solo tendría sentido si, cuando por fin hemos aprendido lo que es la vida, esa verdad que solo somos capaces de atisbar y no siempre, cuando el tiempo está a punto de terminarse y el aprendizaje no sirve para nada, tuviéramos la opción de empezar de nuevo. Si el tiempo fuera circular y no lineal. Si no estuviera todo tan mal pensado que los días largos y felices de la infancia nos pillan sin conciencia de lo precioso que es el tiempo, la juventud hay que dedicarla a hincar codos y labrarse un futuro, los años en que deberíamos estar disfrutando de los hijos tenemos que dedicarlos a trabajar como campeones para pagar una hipoteca y llenar la nevera, cuando llega la jubilación hay que ocuparse de los nietos, y cuando estos son ya adolescentes y parece que por fin, resulta que nos vemos con más de setenta años teniendo que hacernos cargo de padres nonagenarios. Muy mal pensado todo.

Espacios grises

