La maldad impune y la exhibición de la ignorancia

Ahora ya da igual. Ser malo mientras se dirige un imperio o se acude a un 'reality' infame o a los estercoleros de las redes te convierte en el rey del espectáculo

Laura Castañón

Laura Castañón

Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

No hay más que echar un vistazo a la historia para comprobar que siempre ha habido maldad y siempre ha habido ignorancia. Y que gracias ... a la última y su capacidad para generar tanto víctimas como cómplices necesarios, se sostiene la primera. La historia se ha escrito siempre con la tinta de quienes, despreciando a sus semejantes, buscaban su interés personal, y en ese objetivo no importaban los cadáveres (metafóricos, pero desgraciadamente también reales) que quedaran en el camino. Por no hablar de quienes encontraban en el simple ejercicio de la maldad un placer que los expertos en alma sin duda explicarán. Y, aun así, si algo ha caracterizado durante siglos a la maldad ejercida era el secreto con que estaba zurcida. Para ser malos era necesario, sobre todo, actuar con sigilo, en las sombras, maquinar sin que los planes quedaran de manifiesto y sin que el mal provocado fuera atribuible a quien lo ejercía.

