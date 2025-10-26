Las 'locas' de la Plaza de Mayo

'Locas' fue el término despectivo con el que la dictadura argentina de Videla bautizó a las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, ... unas mujeres valientes que desafiaron a un sangriento y despiadado régimen cívico-militar que utilizó el secuestro y la desaparición de personas como 'táctica' de guerra para silenciar cualquier movimiento político, sindical, estudiantil, barrial o filosófico. Ellas se plantaron frente a la Casa Rosada en 1977 y comenzaron a reclamar cada semana por los familiares que les habían arrebatado con violencia. «¡Solo queremos saber dónde están!», rogaban.

Esas 'locas' se encontraron en su largo y tortuoso camino en defensa de sus hijos y nietos desaparecidos con la genetista estadounidense Mary-Claire King, reciente Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, quien diseñó una herramienta para ayudar a identificar a niños secuestrados y nacidos en cautiverio durante la dictadura militar argentina. Esa mixtura entre King y las Abuelas ha permitido devolver la identidad a 140 nietos.

Mary-Clarie King no pudo acudir a la entrega de los Premios Princesa por una repentina indisposición que le impidió salir de su habitación del hotel de la Reconquista. Quise ver en esa ausencia una simbólica alegoría con los 'desaparecidos', esos que no pueden estar y que ella, con su ciencia, ayudó a rescatar del olvido y que el viernes lograron gritar 'presente' desde el escenario del Teatro Campoamor. Bendita locura.