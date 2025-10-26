El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Las 'locas' de la Plaza de Mayo

Laura Fonseca

Gijón

Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00

'Locas' fue el término despectivo con el que la dictadura argentina de Videla bautizó a las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, ... unas mujeres valientes que desafiaron a un sangriento y despiadado régimen cívico-militar que utilizó el secuestro y la desaparición de personas como 'táctica' de guerra para silenciar cualquier movimiento político, sindical, estudiantil, barrial o filosófico. Ellas se plantaron frente a la Casa Rosada en 1977 y comenzaron a reclamar cada semana por los familiares que les habían arrebatado con violencia. «¡Solo queremos saber dónde están!», rogaban.

