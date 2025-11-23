El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La ciudad y sus vueltas

Piscina para la Humanidad

Laura Fonseca

Laura Fonseca

Gijón

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La pretensión de recuperar y devolver todo su esplendor a la antigua piscina de la Universidad Laboral me parece la mejor decisión que se ha ... tomado en mucho tiempo. Cierto es que la Asociación de los Antiguos Alumnos llevaba años clamando por eso y que en el último Pleno municipal hubo hasta un ruego de Podemos en el mismo sentido. Pero, hasta ahora, poco caso se le hicieron a estos reclamos. En la pasada legislatura, el Gobierno local llegó a diseñar un plan de usos que incluía las pistas deportivas de la Laboral, pero tampoco prosperó. Quedó todo en papel mojado, como muchos de los proyectos de esta ciudad.

