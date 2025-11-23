Piscina para la Humanidad

Comenta Compartir

La pretensión de recuperar y devolver todo su esplendor a la antigua piscina de la Universidad Laboral me parece la mejor decisión que se ha ... tomado en mucho tiempo. Cierto es que la Asociación de los Antiguos Alumnos llevaba años clamando por eso y que en el último Pleno municipal hubo hasta un ruego de Podemos en el mismo sentido. Pero, hasta ahora, poco caso se le hicieron a estos reclamos. En la pasada legislatura, el Gobierno local llegó a diseñar un plan de usos que incluía las pistas deportivas de la Laboral, pero tampoco prosperó. Quedó todo en papel mojado, como muchos de los proyectos de esta ciudad.

El caso es que cada vez que paseo por el complejo que ideó Luis Moya y veo esa estampa de piscina abandonada cuan sórdido motel americano de carretera, me entran ganas de llorar. Pudiendo disponer de una original y bellísima piscina, que aportaría su granito de arena a la lucha de la Laboral por ser patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, nos conformamos con su abandono bajo el pretexto de «imposible recuperarla», «ahora no sería homologada»... Lo mismo decían hace tres décadas del Teatro Jovellanos: «que si las vigas no aguantan», «que si la inversión es millonaria y una ciudad como Gijón no se lo puede permitir»... Afortunadamente, se formó una plataforma en su defensa y ahí está nuestro coliseo rehabilitado, sonando, cantando y actuando mejor que nunca. Ojalá algún día nos podamos volver a dar un chapuzón en la Laboral, aunque ya no nos dejen tirarnos desde sus trampolines.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión