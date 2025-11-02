Vial de Jove: ¿truco o trato?

Con los efluvios aún en el ambiente de la 'terrorífica' noche de Halloween que año tras año va cobrando mayor ambiente en Gijón, el futuro ... de una de las infraestructuras más determinantes para la ciudad, la de los nuevos accesos a El Musel, entra en una nueva fase fantasmagórica. Dice ahora el Ministerio de Transportes que antes del verano, tal y como adelantó EL COMERCIO, se decidirá si el vial al puerto por Aboño es viable.

Es decir, que tras décadas en blanco y tras anular hace un año una obra como la del vial soterrado de Jove, que ya estaba en fase de adjudicación, hay que volver a la casilla de salida y esperar al menos otros ocho o nueve meses, como mínimo. Eso sí que es terrorífico y no los zombies de Halloween. Mientras el ministerio tira líneas sobre papel para analizar si el trazado a través de la autovía AS-19 y la carretera GI-1 «alcanza estándares técnicos, económicos y de rentabilidad» para llevar los camiones a El Musel por Aboño, en la zona oeste seguirán 'comiéndose' la contaminación del tráfico pesado un día sí, y otro, también.

¡Ojo!, que en un nuevo capítulo del 'Club de la Comedia', dice el consejero Alejandro Calvo que si Gijón quiere retirar los camiones de la avenida del Príncipe de Asturias, una vía cuyas competencias están y han estado siempre en manos del Ministerio de Transportes, que aplique la normativa de zona de bajas emisiones y que empiece a multar. ¡Ole, ole y ole! Ese sí que es un truco o trato en toda regla.