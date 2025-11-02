El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La ciudad y sus vueltas

Vial de Jove: ¿truco o trato?

Laura Fonseca

Laura Fonseca

Gijón

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Con los efluvios aún en el ambiente de la 'terrorífica' noche de Halloween que año tras año va cobrando mayor ambiente en Gijón, el futuro ... de una de las infraestructuras más determinantes para la ciudad, la de los nuevos accesos a El Musel, entra en una nueva fase fantasmagórica. Dice ahora el Ministerio de Transportes que antes del verano, tal y como adelantó EL COMERCIO, se decidirá si el vial al puerto por Aboño es viable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en Gijón al incendiarse la cocina de un restaurante en Fomento
  2. 2 Herida una madre y su hijo de dos años en un accidente en la autopista el Huerna
  3. 3 Heroico rescate en Gijón: la Policía Local saca inconsciente a una mujer de su piso incendiado en Ceares
  4. 4 Salud intensifica su guerra contra la gripe: estos son los puntos donde te puedes vacunar sin cita previa en Asturias
  5. 5

    Las claves del caso de Maritrini y su bebé: un crimen que puede estar a punto de resolverse
  6. 6 Heroico rescate en Gijón: la Policía Local saca inconsciente a una mujer de su piso incendiado en Ceares
  7. 7 Maribel Vilaplana, en el hospital
  8. 8 Varapalo para el Sporting de Gijón: «Loum va a estar de baja hasta el final de la temporada, no contaremos con él»
  9. 9 Ranking de Yantar: ¿dónde se comen las mejores patatas bravas en Asturias?
  10. 10

    Homenaje en Lena a uno de sus agentes: salvó la vida a un hombre con un masaje cardiopulmonar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Vial de Jove: ¿truco o trato?