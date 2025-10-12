El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La burocracia y la Administración sin papel

Leopoldo Tolivar

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Una de las reivindicaciones de colectivos como los sanitarios o los docentes, pero también de los ciudadanos de a pie, es la reducción de la ... burocracia, del papeleo de toda la vida, que parece inmortal pese a tantos anuncios de simplificación de trámites, declaraciones responsables y demás. Que la cumplimentación de datos, en impresos y cuestionarios físicos o digitales, hacen perder muchas horas lúcidas de trabajo es una evidencia. Doy fe de que hay días que, entre leer y contestar el correo electrónico y atender encuestas –a veces pedidas por colegas para sus investigaciones–, se nos va media mañana. En muchas ocasiones son requerimientos inútiles o dirigidos a destinatarios entre los que es absurdo intentar identificarte, porque nada tienen que ver contigo. Pero, repito, pese a los buenos propósitos reductores del aparato inquisitorial que nos tortura, tanto a empleados públicos como a usuarios de servicios, el resultado sigue siendo muy poco satisfactorio.

