El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Conmemoraciones laicas y vínculos religiosos

El 20 de septiembre tiene muy importantes motivos para ser recordado: la formación de los modernos estados europeos y la secularización de la gobernanza del papado, pero también la implantación de la democracia plena en la actual UE

Leopoldo Tolivar

Leopoldo Tolivar

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

Me refiero al día de hoy; fecha aparentemente insulsa en comparación con la inminente fiesta mateína o la entrada oficial, el lunes, del otoño. Pero ... todos los días tienen sus recuerdos y traen sus diversos afanes. El 20 de septiembre tiene muy importantes motivos para ser recordado desde distintas ópticas: la formación de los modernos estados europeos y la secularización de la gobernanza del papado, pero también la implantación de la democracia plena en la actual Unión Europea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jorge Martínez, vocalista de Ilegales, anuncia que padece cáncer
  2. 2 La Guardia Civil halló el cadáver de un hombre al acudir al atropello de tren a una vaca en Gijón
  3. 3 La jueza decreta secreto de sumario en la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  4. 4 Hallan muerto a un camionero en el polígono de Bankunión, en Gijón
  5. 5 La abogacía despide a Marta Felgueroso y Abel Díaz: «Con fe es más fácil afrontarlo»
  6. 6

    El jinete asturiano Sergio Álvarez Moya renuncia a competir con España
  7. 7 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  8. 8

    Mata a dos israelíes el chófer de un camión de ayuda humanitaria
  9. 9 Un saurópodo de más de 20 metros
  10. 10

    La Policía Local de Gijón vuelve a los coches de gasolina: «Los híbridos no son operativos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Conmemoraciones laicas y vínculos religiosos

Conmemoraciones laicas y vínculos religiosos