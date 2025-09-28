El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Gaspar Meana

Los eufemismos de la crispación

Leopoldo Tolivar

Leopoldo Tolivar

Domingo, 28 de septiembre 2025, 02:00

Esta semana, en dos memorables intervenciones –literaria y jurídica– pudimos escuchar en Gijón y en Oviedo a don Luis María Cazorla, presidente de la Real ... Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, riguroso escritor y, entre otros muchos méritos descollantes, secretario general del Congreso de los Diputados durante cuatro décadas. Fue un placer poder invitarle a Asturias y disfrutar de su sabiduría y de un brillantísimo debate, a propósito de su última novela, con don Pedro Silva y don Ignacio Villaverde. Pero aíslo de todo cuanto escuchamos de su boca, a propósito de su lección sobre las zozobras del Estado de Derecho, su denuncia de la actual crispación parlamentaria, unida –también lo expresó elegantemente– al nivel formativo de no pocas de las señorías vociferantes en el hemiciclo. En resumen, no dejó de trasladar que las formas tienen tanta importancia como la sensatez y acierto del fondo de algunas medidas y propuestas que, aún siendo radicales, podrían ser mejor defendidas y entendidas sin zafiedad ni tono agresivo.

