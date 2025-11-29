El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La provincia y un 30 de noviembre

En 1833, Javier de Burgos y sus asesores corrieron el límite entre La Montaña –que pasó a ser provincia de Santander– y nuestra tierra desde el río Cabra hasta el Deva. Las Peñamelleras y Rivadedeva pasaron a formar parte de la provincia de Oviedo

Leopoldo Tolivar

Leopoldo Tolivar

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

No se cumple mañana ningún aniversario de cifras redondas, porque el hecho se produjo en 1833, apenas fallecido el nefasto Fernando VII, bajo la regencia ... de María Cristina de Borbón; pero la división provincial debida a Javier de Burgos, primer titular de la cartera de Fomento (y también traductor de Horacio), supuso un cambio en la estructura territorial de España que merece ser recordada y singularmente en Asturias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Piqué se vuelve a calzar las botas para ayudar a su Andorra y puede estar en El Molinón
  2. 2 Parking gratuito en el centro de Gijón y en La Arena para promover las compras navideñas
  3. 3 Un restaurante de Gijón llega a la final de la Mejor Pizza de España
  4. 4 Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en la Canal del Texu, en Cabrales
  5. 5 La policía corta la calle San Francisco de Oviedo ante la alarma por un hombre que se podía precipitar desde una azotea
  6. 6 Los padres de Mael, el niño gijonés amputado de manos y pies, piden soluciones para garantizar la escolarización del menor: «Necesita ayuda»
  7. 7 Asaltan más de una veintena de coches en Avilés de madrugada
  8. 8

    El Gobierno de Asturias gastará este año 60 millones más para cubrir la subida salarial a los empleados públicos
  9. 9

    El Ayuntamiento de Gijón estudia prohibir los patinetes eléctricos en los autobuses
  10. 10

    Objetivo: detener a los asaltantes de casas de Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La provincia y un 30 de noviembre

La provincia y un 30 de noviembre