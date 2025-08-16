El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Gaspar Meana

Querencias y raptos de Europa

Leopoldo Tolivar

Leopoldo Tolivar

Sábado, 16 de agosto 2025, 21:36

En la mitología, Zeus, nada menos, vio que Europa, la hija de Fénix, recogía flores en un prado verde, como los nuestros, acompañada de ninfas ... y quedó flechado. Hasta el punto de bajar del Olimpo y transformarse en toro, no para ser llevado a El Bibio, sino para cautivarla con un sorprendente aliento de azafrán, lo que ya es imaginación. El viaje aéreo a Creta y la descendencia de Europa ya me interesan menos en este comentario. El gran poeta Ovidio cuenta como Europa, virgen, se agarra a los cuernos del Zeus vacuno y se atreve «ignorante de a quien montaba» a sentarse en los lomos del toro volador.

Espacios grises

