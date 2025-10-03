El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Redes sociales: de todo como en botica

La bilis, más desde perfiles falsos, se excreta con mucha facilidad, aunque no venga a cuento para nada. Suelen ser intrusos en conversaciones normales. Se está hablando de un monumento y aparece un exabrupto al presidente del Gobierno

Leopoldo Tolivar

Leopoldo Tolivar

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:23

No es la primera vez que escribo sobre este tema porque navegar es algo adictivo y lo cierto es que las redes sociales ofrecen información ... instantánea –que incluso a veces se borra pronto de los foros ortodoxos– y permite conocer o reencontrar personas y compartir datos y conocimientos sobre las cuestiones más variadas. Archivos gráficos, humor, historias personales y aficiones de todo orden: deportivas, de mascotas, de viajes… Hasta ahí, todo bien, siempre que no genere polémicas crispadas; a veces por tonterías como las que se leen cuando se inquiere qué ciudad es más segura, más bella, más limpia… o más horripilante, que también he visto ese tipo de invitaciones a pronunciarse. Entre otras cosas porque hay quien se toma estos 'chats' como algo muy serio y quien aprovecha, con mejor o peor humor, para soltar la más gorda.

