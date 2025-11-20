La hora debida de Franco

Entre las numerosas iniciativas que coinciden en torno al 50 aniversario del fallecimiento de Franco y el final de la dictadura, hay una que consiste ... en hacer desaparecer sus últimos vestigios en el paisaje urbano. Probablemente muchos de ellos pasen desapercibidos a la mayoría de la ciudadanía, o al menos no inciden en su vida cotidiana.

En cambio, hay un asunto que afecta a todos, y a diario. Se trata de la hora arrebatada a las mañanas en 1940 y que nunca ha sido restituida. De aquellas, Franco adelantó el reloj una hora para estar a la par con el del régimen de Hitler. Desde entonces, España está desfasada en su huso horario. Por tanto, se nos debe esa hora, y a eso alude el título del presente artículo. Ningún gobierno desde la Transición lo ha enmendado, tampoco el actual, al que le competería quizás más que a ningún otro. La ley 20/2022 de Memoria Democrática ha pasado por alto volver a poner a España en hora y revertir aquel agravio franquista.

Por si fuera poco, a este artificial adelanto de hora se le añade, desde el año 1973, la 'hora de verano' que fue implantada a nivel europeo durante siete meses del año, de marzo a octubre, alegando un supuesto ahorro energético que, y eso está demostrado, ya no es tal. El resultado es que en España tenemos, no una, sino dos horas de desfase durante la mayor parte del año, lo cual ha acarreado significativos cambios socioculturales. Además, altera los ritmos circadianos de muchísimos habitantes, pues el día empieza con amaneceres nocturnos y acaba con anocheceres diurnos. Esto perjudica especialmente a los más pequeños, niños y adolescentes. También toca más a las mujeres, tanto si trabajan dentro como fuera del hogar (pues siguen llevando la carga mayor en casa), a trabajadores de turnos tempranos, a agricultores y ganaderos, y a la población activa y madrugadora en general. Por no hablar de los animales.

Mientras tradicionalmente se almorzaba en torno al mediodía, 12-13 h., y se cenaba hacia las 19-20 h., este adelanto del horario conllevó un paulatino aplazamiento de ambas ingestas de hasta dos horas, y, por consiguiente, un retraso del inicio del descanso nocturno. Sin embargo, se sigue madrugando igual, muy similar que en otros países. El resultado es que las personas –sobre todo los niños– no logran dormir la cantidad de horas que necesitan, la conciliación es un reto casi imposible de afrontar, pues la jornada se estira cual chicle con horarios laborales partidos e interminables, y el trajín en las cocinas de los hogares roza la medianoche.

Habría que preguntarse, entonces, ¿quiénes salen beneficiados con este desfase? ¿Quiénes abogan por seguir con la hora 'de verano' todo el año (añadida a la hora de Franco)? ¿Cómo se puede sostener que los días son más largos? Los días (y las noches) son tan largos o cortos, menguantes o crecientes, como toca en cada momento del año solar. Por tanto, la hora que se le añade artificialmente a la tarde, se le quita a la mañana, y viceversa: la hora que en octubre pasado se le 'quitó' a la tarde, volvió a aparecer por la mañana, para solaz de madrugadores.

En suma, los diversos puntos de la Ley de Memoria Democrática atañen en mayor o menor medida a más o menos gente. En cambio, esa hora desfasada de 1940 afecta a todo el mundo, y a diario. Por ende, aprovechando el aniversario, quizás sea menester plantearse revertir esa hora, ese vestigio franquista. Entonces estaríamos de nuevo en el mismo huso horario con Portugal, lo cual tiene mucho más sentido que estar, como lo estamos ahora, en el mismo horario que Polonia, que linda con Bielorrusia.

Idealmente, además, en algún momento no muy lejano, quizás ya en 2026, toda Europa dejará de aplicar la hora 'de verano'. Es decir, el reciente retraso de las agujas del reloj habría sido el último cambio de hora estacional. Así volveríamos al horario solar que por meridianos nos corresponde, el de España 'de toda la vida', el anterior a Franco, cuando a las doce era mediodía, y el mediodía coincidía con el zenit.