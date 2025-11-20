El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Gaspar Meana

La hora debida de Franco

El dictador adelantó el reloj una hora en 1940 para estar a la par con el del régimen de Hitler. Aprovechando el 50 aniversario de su muerte, quizás sea menester plantearse revertir ese vestigio franquista

Lioba Simón Schumacher

Catedrática de Filología Inglesa de la Universidad de Oviedo

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Entre las numerosas iniciativas que coinciden en torno al 50 aniversario del fallecimiento de Franco y el final de la dictadura, hay una que consiste ... en hacer desaparecer sus últimos vestigios en el paisaje urbano. Probablemente muchos de ellos pasen desapercibidos a la mayoría de la ciudadanía, o al menos no inciden en su vida cotidiana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un quinto sin ascensor bloquea el tratamiento de cáncer de Pablo en Gijón: «Es triste que su salud dependa de un piso»
  2. 2 La prostituta que dejó morir a un joven en Gijón afronta dos años de cárcel
  3. 3 Un camión vuelca de madrugada en una calle de Oviedo y corta cuatro carriles
  4. 4 Almeida se despide: «Me voy con los deberes hechos y la conciencia tranquila»
  5. 5

    Oscar Cortés, una operación a estudio para el Sporting de Gijón
  6. 6 Cuando las piscinas de la Universidad Laboral eran lugar de encuentro de los gijoneses
  7. 7

    Una promotora plantea rehabilitar el chalé de Don Fulgencio en Avilés y construir viviendas en Río San Martín
  8. 8

    «Mi abuela ni quemó iglesias ni mató niños. Era una mujer de diálogo y progreso»
  9. 9

    El cambio de dirección en la Fundación para la Investigación Biosanitaria de Asturias destapa la caja de los truenos: «Es que la situación es crítica»
  10. 10

    La mayoría de los sindicatos desconvoca la huelga de Les Escuelines, excepto Comisiones Obreras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La hora debida de Franco

La hora debida de Franco