El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Orlegi inyecta 11 millones de euros al Sporting a través de un crédito participativo

Casi nosotros

Quienes vivimos en España y tenemos trabajo, casa y ahorros no padecemos esa sensación de intemperie tan angustiosa, pero ¿estamos seguros de que la pobreza, la calle, la exclusión, son algo que nunca formará parte de nuestras vidas?

Lorenzo Silva

Martes, 26 de agosto 2025, 00:02

No hace mucho tiempo, un amigo a la sazón residente en Los Ángeles me comentaba que los estadounidenses con los que trataba vivían con pánico ... a perderlo todo y quedarse en la calle. Para ellos, una enfermedad, un revés profesional, un accidente desgraciado, representan la amenaza de caer en la indigencia. Quienes vivimos en España y tenemos trabajo, casa y ahorros no padecemos esa sensación de intemperie tan angustiosa, pero ¿estamos seguros de que la pobreza, la calle, la exclusión, son algo que nunca formará parte de nuestras vidas? A quien esté esa creencia hay que recomendarle la lectura de Casi, de Jorge Bustos, un libro que es una indagación y un viaje a la existencia de quienes un día perdieron pie y habitan entre nosotros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  2. 2 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  3. 3 Susto en Gijón: un coche invade una acera repleta de viandantes y derriba una farola
  4. 4

    Hacienda ya está ingresando 4.000 euros de media a los mutualistas jubilados tras años de reivindicaciones
  5. 5 Localizan en Mondoñedo (Lugo) a un vecino de Gijón que llevaba varios días desaparecido
  6. 6 Orlegi inyecta 11 millones de euros al Sporting de Gijón a través de un crédito participativo
  7. 7

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  8. 8 263 sanciones, la mayoría por drogas, solo en las fiestas del último fin de semana en Asturias
  9. 9 Mbappé acaba con la ilusión azul
  10. 10 El Principado suspende temporalmente las licencias para parques de baterías «ante la alarma social que se estaba generando»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Casi nosotros

Casi nosotros