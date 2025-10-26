Despedida a Fina

Este sábado, el Oviedo Antiguo está de luto, todo Oviedo a decir verdad lo está, esta noche nos ha dejado nuestra querida Fina Clemente. Deja ... este mundo terrenal, sí, pero no quiere decir que nos haya abandonado, eso sí sería una catástrofe mayúscula.

La calle Mon, antiguamente se llamó la Ferrería por su pasado gremial, pero para los vecinos del Oviedo Redondo también es «la calle de la tienda de Fina», donde sus abuelos fundaron Ultramarinos Sabiniano Clemente hace ya muchos años y sus nietas, Fina y Elvia Clemente, recogieron el testigo. También trabajaron durante muchos años para que aún hoy en día este histórico comercio siga funcionando y sea, si no uno de ellos, el más antiguo de Oviedo.

De Fina se ha escrito mucho, incluso Toño Velasco la pintó con maestría, pero a mí siempre me quedó grabada una frase en la que se decía: «Fina da sombra a la Catedral», y es que Fina fue siempre una gran persona, cercana, sencilla y amigable, guía para quienes pasaban por su tienda pidiendo apoyo, consejo, un rato de conversación... Y entre compra y compra para todos y todas ella tenía tiempo, palabras de apoyo y también actos solidarios con quienes necesitaban su ayuda.

Desde luego habrá un antes y un después en la calle Mon y en la vida del barrio, pero su memoria seguirá presente por mucho tiempo en Oviedo, ya que la persona de Fina está grabada en la memoria de muchas generaciones que pudimos disfrutar de su compañía y de su alegría durante todos estos años.

Hoy se va parte de la historia de Oviedo, pero la historia no se olvida.