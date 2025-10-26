El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Despedida a Fina

Manuel Almeida

Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Este sábado, el Oviedo Antiguo está de luto, todo Oviedo a decir verdad lo está, esta noche nos ha dejado nuestra querida Fina Clemente. Deja ... este mundo terrenal, sí, pero no quiere decir que nos haya abandonado, eso sí sería una catástrofe mayúscula.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un cementerio de animales en la playa de San Lorenzo
  2. 2 Muere un vecino de Barredos, en Laviana, horas después de recibir varios golpes en plena calle
  3. 3 Herido un joven motorista en un accidente en una rotonda del centro de Blimea
  4. 4 El inquietante hallazgo de una pistola simulada en el exterior del hotel Reconquista, en Oviedo
  5. 5 El adiós del Rey ante la Princesa madura
  6. 6 Fallece Fina Clemente, histórica comerciante y alma del Oviedo Antiguo, a los 96 años
  7. 7 Buscan a un hombre de 87 años desaparecido en Corvera
  8. 8

    Girona 3-3 Real Oviedo | El Oviedo salva un punto después de perder dos
  9. 9 La Princesa elogia la unión vecinal de Valdesoto «para hacer valer vuestras tradiciones y vuestra cultura»
  10. 10 Esta Nochevieja en Avilés: actuación de Tekila y fiesta en el pabellón de La Magdalena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Despedida a Fina