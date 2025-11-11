El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

No es tan sencillo

Manuel Barba

Abogado

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Con ocasión de una agradable sobremesa mi interlocutora me preguntó ¿cuál es la mayor mentira que te han dicho en política? Le contesté, «no es ... tan sencillo». Esa es la mayor mentira que me han contado: «No es tan sencillo». Es una mentira que te cuentan una y otra vez. Y ¿qué no es sencillo, Manuel? Volvió a preguntarme. Mi respuesta: nada y todo, así es como te convencen para que no hagas nada, no digas nada, no cuestiones nada. Te dicen, «no es tan fácil Manuel». ¿Y cuál es la verdad? Que sí lo es. Que si aceptas sin más lo que te dicen, pierdes, pero que si escuchas tu voz interior verás que es muy sencillo de verdad, que siempre lo ha sido.

