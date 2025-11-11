Con ocasión de una agradable sobremesa mi interlocutora me preguntó ¿cuál es la mayor mentira que te han dicho en política? Le contesté, «no es ... tan sencillo». Esa es la mayor mentira que me han contado: «No es tan sencillo». Es una mentira que te cuentan una y otra vez. Y ¿qué no es sencillo, Manuel? Volvió a preguntarme. Mi respuesta: nada y todo, así es como te convencen para que no hagas nada, no digas nada, no cuestiones nada. Te dicen, «no es tan fácil Manuel». ¿Y cuál es la verdad? Que sí lo es. Que si aceptas sin más lo que te dicen, pierdes, pero que si escuchas tu voz interior verás que es muy sencillo de verdad, que siempre lo ha sido.

Esa voz interior, la que está dentro, la que te susurra en solitario, te dice lo que está bien y lo que no, cuando quedarte ó cuando irte, la que te dice quien es tu verdadero amigo, la que te dice con qué persona debes pasar el resto de tu vida, o no; a veces esa voz es cristalina: sí, no, quédate, márchate, hazlo, no lo hagas, bien, mal… otras no lo es. Entonces actúan tus principios, tus valores, tu formación y tu información, tu criterio personal y tu libertad. Ah, sí, la libertad….

Es sencillo entender que quien ha falsificado su tesis doctoral no puede ser presidente del Gobierno de España; es sencillo entender que quien empezó su carrera política en el partido con una urna detrás de una cortina para falsificar el resultado, no puede ser el titular de su secretaría general; es sencillo entender que la institución del indulto no se creó para ser utilizada de forma obscena políticamente; es sencillo entender que la democracia liberal tiene reglas, unas escritas, otras no escritas, que hay que respetar; es sencillo entender que una persona sin título universitario no puede dirigir una cátedra universitaria; es sencillo entender que la esposa del presidente del Gobierno no debe utilizar su estatus personal para hacer negocios; es sencillo entender que en Democracia hay que respetar la separación de poderes, la neutralidad de las instituciones y no atacar al estado de Derecho; es sencillo entender que un psicópata narcisista y mentiroso compulsivo, sin escrúpulo alguno, no debe ser el presidente de Gobierno de esta nación; es sencillo de entender que cuando uno no puede gobernar debe convocar elecciones; es sencillo entender que ni por activa ni por pasiva se debe ser integrante de una organización mafiosa….hay tantas y tantas cosas que son tan sencillas de entender.

Permítame, estimado lector, que le de un consejo. Quedan aproximadamente dos años hasta las próximas elecciones. Si usted tiene la legitima intención de participar en las mismas como integrante de una lista electoral y ocupar una posición de salida, asegúrese antes de aceptar de poseer dos cosas: libertad para poder irte en cualquier momento sin mirar atrás y un puesto de trabajo o una profesión a la que volver para ganarte la vida. Sin esas dos cosas pensará, «no es tan sencillo».

Confíe siempre en su voz interior, todo el mundo tiene una ¿la escucha?