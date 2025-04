La asignatura pendiente del señor Riestra

Entramos en el último mes de competición pendientes de que don José Riestra, director deportivo de Orlegi, aplique una reestructuración amplia en el organigrama del ... Sporting tras los fracasos del primer equipo, los filiales y la cantera. La autocrítica que hizo en su reciente visita a Gijón, de momento, quedó en palabras.

En un club normal, Gerardo García, Fredi Lobeiras, Óscar Garro y Pedro Menéndez ya habrían sido despedidos. Basta aplicar el sentido común, tras analizar la trayectoria de los cuatro hipotéticos técnicos. El rendimiento en la mayoría de sus fichajes fue decepcionante, con un dispendio económico insólito. Y el desmantelamiento de Mareo es un despropósito inaceptable.

Hasta ahora, lo único que hay en firme es el anuncio de hacer efectiva la opción de compra de Dubasin y negociar la de Gelabert. Las palabras deben refrendarse con hechos. En Orlegi, la oratoria es brillante, pero de fútbol los mexicanos parece que saben poco.

Pese a la derrota y la desaborida imagen de Cádiz, mucho tendría que complicarse la situación del Sporting para aumentar el riesgo de descenso. Convendría amarrar cuanto antes la permanencia matemática. Confirmaría la continuidad de Garitano y, a partir de ahí, la plantilla sufrirá otra reestructuración importante, como pasa todos los años.

Ahora hay intención de formar un bloque base, en el que se mantiene medio equipo titular, a la espera del fin de las anunciadas negociaciones con Dubasin y Gelabert. Queda pendiente estudiar la situación de Olaetxea. No se ve mucho interés. Se sabe que se irá Nacho Méndez, quien pide bastante más de lo que se le ofrece. También acaban su etapa Rober Pier y Campuzano, así como los cedidos Maras, Dotor y Caicedo, cuyo rendimiento estuvo entre discreto, insulso y nulo. A Nico Serrano aún no lo vimos. La retirada de Cote debe tener una despedida especial.

Desde Mareo se insiste en que no es necesario traspasar. El anuncio genera duda, porque la temporada volverá a finalizar con déficit y se necesitarán ocho refuerzos de verdad, no parches o rellenos. Un problema añadido es que en el filial no hay nada aprovechable a corto plazo.

Asier Garitano, como entrenador para el Sporting, es una incógnita. Su éxito dependerá en parte del potencial de la plantilla que se le confeccione, sin esperar al último día del mercado, con la táctica poco seria de hacer una ronda de llamadas a las direcciones deportivas de Primera para ver si hay algún descarte que pueda venir a Gijón.

La planificación del próximo curso ya va con retraso. Esa es parcela del señor Riestra. Su asignatura pendiente es hacer una secretaría técnica con profesionales y acabar una época de experimentos. Para ello es necesario invertir, con un proyecto ambicioso, porque si cada año se gasta menos en la plantilla, los objetivos serán menores y los riesgos de peligro, más abundantes.