No todo es culpa de la herencia

La temporada no empezó bien en Mareo. La planificación tuvo que hacerse con prisas, sin margen de tiempo y con escasa documentación, pero no todo ... lo que está saliendo torcido puede achacarse a la herencia de los incompetentes Garro y Pedro Menéndez, que, afortunadamente, ya son pasado. El fútbol tiene poca memoria.

El Sporting Atlético volvió a empatar. Esta vez en el campo del recién ascendido Navarro. Una igualada con más apuros de los deseados. El estilo de Samuel enseña detalles raros y reiterados. Carlos Hernández, un lateral zurdo que hizo parte de la pretemporada con el primer equipo, volvió a jugar en la banda derecha por segundo partido seguido, mientras que el mexicano Kevin Picón, lateral diestro específico, quedó en el banquillo. Algo huele a chamusquina.

Alinear dos pivotes defensivos en un equipo que debe generar juego es peculiar. El Sporting Atlético lleva una media inglesa: gana en casa y empata fuera. Así no le da para el ascenso, objetivo ineludible y prioritario. Sólo van tres jornadas, pero las sensaciones son extrañas.

En cambio, el artificial Sporting C de Pantiga empezó de forma arrolladora, con Torrontegui de figura goleadora. Otros dos tantos y una asistencia. Suma cinco en dos jornadas.

Hay un detalle extraño. Los dos primeros filiales se presentaron en los dos últimos partidos con entre trece y quince jugadores disponibles. Hay un problema serio con las lesiones. Son demasiadas, sobre todo musculares. De la preparación física, principal causa, no puede culparse a los de antes. El tema de las recuperaciones es un asunto complicado con unos servicios médicos que no son fiables. Las pruebas están ahí, con tanta enfermería ocupada. La costumbre de Orlegi es no dar explicaciones, con oscurantismo en estos asuntos y los responsables de cada área secuestrados para hacer declaraciones. Tal vez en México sea un comportamiento normal, pero en Mareo, no. Aquí siempre hubo una actitud más natural, sencilla y directa, aunque a los actuales dirigentes le importa tres zigotos todo lo que se diga.

El División de Honor de Landeira mejoró algo respecto al debut. Fue clave la eficacia de Nico Riestra, nieto del exjugador Federico, un delantero a tener en cuenta. Es vertical y ve portería. También las intervenciones del guardameta Fox. ¿Para qué irán a Algeciras o a Cataluña a buscar porteros si los hay en casa? El problema es la mentalidad de cantera y la confianza en el producto propio.

El juvenil de Liga Nacional de Chispi sigue sin ganar. Cedió un empate ante el Llano 2000 y ve muy lejos a los líderes Avilés, Oviedo y Grujoan. Estas cosas no deberían pasar en Mareo.

El Sporting F no pasó del empate en el campo del colista. El fin de semana tendrá otra oportunidad en Eibar para ir consolidándose en posiciones tranquilas. Con el dinero que hay para la sección femenina, ese es el objetivo. Y gracias.