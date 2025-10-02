Decepciones en Mareo

Los desbarajustes de las tres campañas precedentes en Mareo retrasan el regreso a la normalidad. Los principales exponentes empezaron el curso con muchas dudas. La ... caótica situación permitida a Óscar Garro y Pedro Menéndez tardará algún tiempo en reconducirse.

El Sporting Atlético está pensado para ascender, con una estructura casi profesional. El objetivo debería ser el primer puesto, pero en las primeras cuatro jornadas sorprendió para mal. Aunque Samuel racionalizó la alineación ante el Siero, con los jugadores ubicados en su puesto específico, el tono de juego ofrecido fue decepcionante, con un empate salvado sobre la campana. Hasta el portero, importado del fútbol catalán hace un año y que tapa a los de casa, dio el cante ante un recién ascendido que se mueve por la cola.

Uno de los futbolistas a promocionar en este curso es Lussenhoff, central que llegó de un club balear a modo de experimento. Su padre fue un notable defensa argentino del Tenerife y del Mallorca, con pasado en su país y en México, donde nació el heredero, quien a sus 20 años tiene un recorrido inferior al de su padre en sus inicios. Debería copiar algo de su contundencia y la salida de su zona con el balón.

No se ve mucho futuro en esta plantilla. Puede ser causa de la situación. No es normal ver al Sporting Atlético en el sexto puesto en Tercera. Las explicaciones corresponden a Israel Villaseñor, pero el técnico mexicano sólo habla en círculos privados del club. Silencio administrativo, pero la imagen de los equipos filiales rojiblancos está ahí.

El artificial Sporting C de Pantiga sufrió la primera derrota. El resultado es lo de menos. Lo principal es saber cuántos jugadores hay con proyección y si se foguean adecuadamente en esta categoría, con peores terrenos de juego, rivales más veteranos y una calidad inferior. Mantener un segundo filial así es tirar el dinero.

El Sporting de División de Honor dio una alegría con un triunfo en Galicia. El fin de semana será anfitrión del Celta, el gallito del grupo. El rival regional, pese a que 'birló' unos cuantos jugadores en la etapa gijonesa de Pedro Menéndez, anda lejos. Allí hay menos puertas abiertas para los canteranos, de modo que los paseos por Gijón de furgonetas y camisetas azules no preocupan tanto como antes.

El equipo de Liga Nacional de Chispi está en zona de descenso y es el segundo más goleado del grupo. Un toque de atención no vendría mal. Felipe Vega-Arango debería estar preocupado. Por su parte, cadetes e infantiles empezaron la competición con goleadas. Cumplieron la lógica.

El Sporting F, que sigue invicto, ganó en Eibar. La Liga es su prioridad. La imagen de las niñas, dicho sea cariñosamente, es excelente para una inversión hecha para la permanencia. Ayer perdieron en Copa ante el Oviedo, que está en una división superior. La diferencia sólo se notó en el marcador. Y poco más.