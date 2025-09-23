El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sin acritud

La dictadura del silbato

Manuel Rosety

Manuel Rosety

Gijón

Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00

Arbitrar no es fácil. Hacerlo bien es muy complicado. Hacerlo mal es más frecuente. Lo mejor para un arbitro es pasar inadvertido. No fue el ... caso del madrileño Manuel Ángel Pérez Hernández en Almería, incompetente y casero. Los cambios en el CTA, el relevo de altos cargos y las nuevas normas no mejoraron el arbitraje. Lo más relevante es que ahora se llama a los colegiados por el nombre de pila y el primer apellido. Antes se hacía con los dos. Y las designaciones se comunican el día antes de cada partido. Así hay menos tiempo para caldear el ambiente al colegiado. Una estupidez. También se analizan tres jugadas públicamente. En España están el Real Madrid, el Barcelona y los demás. La Segunda no está en el mapa.

elcomercio La dictadura del silbato