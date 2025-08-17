Felicidades, presidente

En los 120 años de historia del Sporting, en numerosas ocasiones surgieron ideas subjetivas sobre una alineación tipo de la historia del club. No es ... fácil encontrar la mejor. La diferencia de épocas no permite tener un rigor ecuánime.

Hay cierta unanimidad en los centrales, con Maceda y Abelardo como preferidos, sin haber conocido protagonistas de otro fútbol anterior. Redondo y Cundi tienen los datos mas destacados para los laterales, con Juan Carlos Ablanedo, el más laureado, y Jesús Castro para la portería. Para el centro del campo hay más variedad de opiniones, con Joaquín, 'Tati' Valdés, Mesa, Uría y un largo etcétera. Quini y Ferrero son los delanteros preferidos, con dudas añadidas en función de baremos, porque Luis Enrique sólo jugó una temporada y David Villa, dos.

Elegir un once tipo histórico del Sporting abre debates en los que entran las debilidades de cada aficionado con futbolistas del pasado que levantaron pasiones. Un ejemplo es Lediakhov. Los más veteranos hablaban de Cholo Dindurra o Ramón Herrera, pero quedan muy lejos y de sus épocas sólo se tienen referencias. Ni siquiera hay imágenes.

En el capítulo de entrenadores, Vicente Miera cambió la historia del Sporting, con la aplicación de métodos profesionales diferentes y creó el Eurosporting. Novoa tuvo una época espléndida, con una promoción espectacular de la cantera. La figura de Preciado es la más popular y Amadeo Sánchez logró dos ascensos. También el banquillo tiene debate.

No se aprecian dudas en la presidencia. El Sporting tuvo excelentes dirigentes que marcaron algunas épocas. Cuno Felgueroso, Víctor Manuel Felgueroso, Méndez Cuervo o Ángel Viejo, entre otros, protagonizaron trascendentes episodios de la historia del rojiblanca.

El más brillante es Manuel Vega-Arango. Vivió el club en tres etapas diferentes. La primera, como futbolista, siempre aficionado. Y goleador. En la segunda recogió el testigo de Viejo Feliú con la obra de Mareo, pero añadió la composición de un equipo de ensueño, con la época más dorada de la historia del Sporting. Éxitos clasificatorios y participaciones continentales con un fútbol espectacular. Fue clave en la sede del Mundial de 1982. Su aspecto señorial y la forma de dirigir el Sporting lo encauzaron a ser delfín del presidente federativo Pablo Porta y primer presidente de la Liga Profesional. Nueve campañas memorables. Luego volvería en una etapa más complicada, con un difícil proceso concursal y otro ascenso con Preciado.

La figura de Vega-Arango merece una distinción en un club que puede presumir de una abundante historia. La entusiasta Asociación Anselmo López lo incluyó en la relación del 'Paseo de la fama', que sólo despertó un entusiasmo testimonial en este Real Club. El proyecto está empolvándose en el cajón de un despacho del Ayuntamiento. Una pena. Por cierto, Vega-Arango cumple hoy 87 años. Felicidades, presidente.