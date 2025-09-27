Las lecciones de Almería

De todos los partidos se sacan consecuencias positivas. El Sporting, con once hizo un buen partido en Almería, de modo que ya se sabe que ... es capaz de tener ese notable tono de juego con el que es más fácil andar por el camino de los triunfos.

La experiencia más negativa la sufrieron Guille Rosas y Corredera. El lateral pecó de inocencia en las jugadas de las tarjetas. Para perder tiempo hay que tener cierta sagacidad. Eso lo da la veteranía. El defensa gijonés debe aprender a ser astuto. En Almería fue un pardillo.

Corredera, más veterano, cometió el error de aplaudir a Otero mirando al frente y allí estaba un colegiado tendencioso y casero. Aunque de edad está próximo a la treintena, en el Almería Stadium fue un incauto. Ambos habrán aprendido de sus deslices. Las consecuencias las pagará el equipo este fin de semana.

Asier Garitano parece tenerlo claro para recibir al Albacete. No sorprende que haya valorado que el rival tiene jugadores muy buenos. Es una de sus letanías. Para suplir a los sancionados no se aprecian dudas, aunque la presencia de Kevin en la derecha suele llevar aparejada la de Pablo García en el lateral zurdo. No deja de ser una manía difícil de entender.

Para acompañar a Nacho Martín en el doble pivote dispone de Justin Smith, titular en Almería. Cuando llegó se vendió la cesión de un medio defensivo. Luego se le calificó de '8'. En cualquier caso, cuando se gana vale todo. O casi todo.

Aunque las derrotas desinflan las ilusiones, en el caso del Sporting eso es muy difícil que ocurra. El Molinón tiene la media más alta de aforo cubierto esta temporada y parece que va a seguir así. Es importante para respaldar al equipo, al margen de que el CTA envíe un árbitro con malas experiencias de pasado con el Sporting.

Del colegiado conviene olvidarse. La mejor fórmula es marcar uno o dos goles más que el rival para salir contentos. Los triunfos maquillan las decisiones arbitrales por muy injustas que parezcan. Otro lleno ayudará a que las opciones de triunfo de los rojiblancos sean mayores.

Ayer se celebró la testimonial junta de accionistas. Se echó de menos a Alejandro Irarragorri, ausente, según se dijo, por problemas de agenda. No cuela. No debía tener mucho interés en una reunión irrelevante. Con el porcentaje del capital social en manos mexicanas no hay nada que discutir y casi ni qué explicar por muchas aclaraciones que exponga el trovador de turno.

El Sporting de Orlegi destaca por los acuerdos con repercusiones sociales. El último fue con la Fundación Robert Kennedy, nombre de repercusión histórica. Hoy se hará visible en Mareo con un acto de deporte inclusivo.

En este aspecto, el holding mexicano se merece una medalla. Y como club de fútbol, habría que reservar una placa para quien fiche un delantero centro específico antes de que acabe el mercado de invierno. No es fácil, pero si más necesario.