Tras una temporada convulsa, el Sporting Atlético empezó bien el 'play off'. Dos goles de ventaja en la ida de la eliminatoria ante el Covadonga ... es una buena renta. Deberá conservarla mañana en Oviedo.

El objetivo del filial rojiblanco es el ascenso, para lo que debe pasar tres rondas. Un factor que el Sporting Atlético tiene su favor es la mejor preparación física, con una dedicación profesional y unas instalaciones excepcionales que sus rivales no tienen. En el final de temporada son detalles que influyen.

La imagen del equipo de Samuel Baños en la ida fue muy diferente a la ofrecida durante la temporada. Si mantiene este tono en la liguilla, el ascenso es una misión posible. Con dos goles de renta, el equipo ovetense es accesible, así como el Caudal, si mantiene su ventaja sobre el Lealtad.

La confianza aumentó con la imagen del primer encuentro. Otro aspecto es la calidad de los jugadores. La mayoría la tiene para Tercera RFEF, pero con vistas al primer equipo, para solucionar una emergencia a plazo corto no se aprecia. Pese a la plaga de lesiones, en la Liga sólo jugaron dos chavales del filial. Iker Martínez disputó veinte minutos testimoniales repartidos en tres partidos y Mbemba sólo jugó un minuto en Granada.

La confianza tanto de Albés como de Garitano en la cantera es nula. Un caso alucinante es el de Oyón, con licencia del filial por razones burocráticas, pero futbolista de la primera plantilla a todos los efectos. Albés sólo le dio entrada en la última fase de tres partidos, con un total de once minutos. Garitano, como si no lo conociera. Si le hubieran dado tantas opciones como a Caicedo o Campuzano no habría perdido la temporada y sería un media punta a tener en cuenta. En la Copa marcó el gol de la clasificación en Soria. Aquí no lo tiene fácil y menos con el míster vasco, quien, como pudo comprobarse en sus inicios en Gijón, apuesta más por la veteranía.

La nueva intención de la cúpula del Sporting es reforzar la confianza en la cantera. Mareo tardará en resarcirse de la devastación provocada por los métodos de Garro y Pedro Menéndez. El club de Orlegi, tras ver la orejas al lobo, con la afición de uñas, empezó a anunciar la renovación de canteranos. No todos están por la labor de aceptar las propuestas del director de Mareo por desconfianza en las promesas. Más de un jugador sufrió decepciones por incumplimientos.

Un cambio en las cabezas visibles de la parcela deportiva es urgente, pero el señor Riestra, mandamás deportivo de Orlegi, ya regresó a México tras una corta visita a Mareo. Se lo toma demasiada con calma. La planificación del próximo curso, tanto en el primer equipo como en todos los filiales, debería estar encauzada. Las serpientes de verano con nombres ya zigzaguea, olfateando en los descendidos. Es más barato. Veremos como es el músculo financiero anunciado por Guerra. Hay dudas. Mañana se lo dirán.