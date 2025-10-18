El objetivo está en Zorrilla

Cada maestrillo tiene su librillo y cada entrenador, sus ideas propias. Dubasin dijo encontrarse más a gusto con el estilo de Borja Jiménez. Se apreció ... ante el Racing, pero ahora es mejor olvidar las incomodidades pasadas. Falta que Gelabert recupere la imagen que tenía con Garitano.

Toca pensar en la visita a Zorrilla. El Valladolid, con una plantilla excepcional, es de los favoritos, pero el Sporting también tiene sus opciones. Al míster no le preocupa verse acosado en las fases finales de los partidos. Lo valora como producto del inconformismo de los rivales, aunque parezca una debilidad física de los suyos.

La igualdad que hay en la categoría permite tener ilusiones para puntuar en un complicado Zorrilla. Los pucelanos cedieron dos empates y una derrota en cinco jornadas caseras. Destacan más por su solidez defensiva que por su eficacia, aunque cuando ganaron lo hicieron con solvencia goleadora.

Borja Jiménez cuenta con Guille Rosas y la vuelta de Curbelo para el fondo de armario. El canario lleva un calvario de lesiones desde que llegó al Sporting. En cualquier caso, el problema del abulense son los escasos recursos, con una plantilla que tiene un equipo titular y un número muy reducido de soluciones de recambio. Sería lógico pensar que en enero cambiará la situación y pedir que Yáñez no pille un catarro.

Dubasin agradeció a Orlegi el esfuerzo para comprarlo. Era una gestión tan obligada como la de Gelabert. Interesaban sus fichajes. Es importante que estén a gusto en la ciudad y en el club, lo que será más placentero con buenos resultados. El Sporting adquirió dos activos importantes que van a revalorizarse. Esto es una empresa, aunque a veces cobija incompetentes, como el mexicano Salomón Behar, el gestor de la venta de Pedro, en la que el Sporting perdió tres millones de euros y se quedó sin el jugador, entre otras meteduras de pata, o los pufos fichados por Gerardo García.

Para subsanar la situación llegó el préstamo participativo de once millones desde Orlegi, pero los debe el Sporting. El día que Irarragorri venda, para lo que que hubo tanteos recientes, por mucho que lo nieguen los subalternos del patrón, esa cantidad figurará en las deudas de este Real Club. Ingenierías financieras.

Es interesante el informe del Sporting sobre la distribución de los 23.547 abonados por concejos. Los que más mérito tienen son los de Ibias, el lugar más distante y con una comunicación mareante. Están a dos horas y media de El Molinón. Se nota más en los horarios nocturnos. Además del reconocimiento a exjugadores en cada partido, otro detalle que merece los elogios a los dirigentes del club es la distinción iniciada este curso a las peñas. No deberían caer en el olvido fieles que no están en ninguna peña.

De todas formas, ahora toca pensar en puntuar en Valladolid, la primera prueba de Borja Jiménez a domicilio.