Esta temporada, el Sporting está acostumbrado a partidos trascendentes. Pasó con el primer equipo en la visita del Tenerife y en el viaje a Elda. ... Aún tiene un riesgo mínimo de tener que jugar alguno más en las cinco jornadas pendientes.

Mañana hay otro partido del año, aunque el club no le hada dado la dimensión que requiere. El Sporting Femenino recibirá mañana a Osasuna en Mareo. Una derrota significaría el descenso de categoría. Las pamplonesas vienen a por todo, porque el empate no les vale para evitar el descenso. El factor campo debería ser importante para el desarrollo del encuentro, pero la presión ambiental es preciso fabricarla, ya que el interés que despierta habitualmente el conjunto femenino es poco relevante.

La situación a la que llegó el Sporting F se debe a la escasa atención que la dirección deportiva tiene en el equipo femenino. En este ejercicio se recortaron los suministros económicos en la confección de la plantilla y se facilitó la marcha de las jugadoras más destacadas, las que cobraban alguna cantidad superior a los gastos de desplazamientos. La plantilla se descapitalizó en el aspecto financiero. Eso se pagó en el plano deportivo.

El equipo femenino se formó en su momento por compromiso. Fue en la época de Teresa Ordiz como edil de Deportes, cuando el Ayuntamiento y el Sporting tenían buenas relaciones y el manto consistorial proporcionaba algún respaldo al club gijonés. La contraprestación sugerida desde la Plaza Mayor fue asumida como una orden en Mareo. Ahora, aunque el trato es correcto y educado, las relaciones no existen. Las formas de Orlegi no agradan en el Ayuntamiento y menos tras un desafortunado encontronazo que el patrón protagonizó en la parroquia de Quintes hace un año, sumado a la tensión provocada por el utópico proyecto mundialista, más sugestivo para el holding mexicano.

En los últimos años, con el auge del fútbol femenino, el equipo rojiblanco pudo celebrar un doble ascenso. En la época de la propiedad anterior se hicieron algunos fichajes para potenciar el equipo, con un presupuesto a tono, que los mexicanos mantuvieron a su llegada a Gijón. Esta temporada, los gastos se redujeron drásticamente, lo que influyó en el pobre potencial del equipo.

La campaña es irregular. En la primera fase parecía que el descenso era inevitable. Después hubo una reacción esperanzadora, pero en las últimas jornadas volvió a caer en una línea peligrosa. En cualquier caso, las historias pasadas ahora no tienen influencia. Lo único que importa es no perder un nuevo partido del año. Confiemos en que Gerardo, Guerra, Garro y demás familia de la 'planta noble' no se olviden que el partido está programado para mañana, las cuatro y media de la tarde, en Mareo.

Si quieren sumarse los muchachos de la grada de animación y demás aficionados, las chicas del Sporting, con la permanencia en juego, lo agradecerán.