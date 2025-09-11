Una Segunda con mucha igualdad

La cuarta jornada no acabó mal para el Sporting después de perder en Riazor. El club gijonés se mantiene en posición de ascenso. El inicio ... de la temporada muestra una gran igualdad, con pinta de que el ascenso no va a ser caro, pero sí competitivo.

El Sporting pasó apuros en la fase final de los tres encuentros que ganó y le faltó fortuna en el último tramo del perdido en La Coruña, aunque la suerte a favor tuvo actuaciones destacadas de los defensas y una desventura de marcaje en el gol de la única derrota.

La clasificación refleja un buen inicio liguero del Sporting, con una plantilla irregular. Hay un grupo de unos catorce jugadores que dan solidez al equipo, pero en el resto hay bastantes limitaciones. Los demás están parecidos. La competición será larga y exigente. En cualquier caso, si respetan las lesiones y las sanciones, aunque el proyecto de Orlegi sea a largo plazo, es posible ilusionase para pensar en la zona alta.

El domingo viene el Burgos, que comenzó con altibajos. A domicilio empató en Riazor sin goles, con una sólida defensa, y perdió en Andorra, con despistes puntuales en la zaga. Salvo la goleada a la Cultural en el primer partido, su vanguardia es poco efectiva. El Sporting tendrá que llevar el peso del juego, aunque Garitano destaque más por saber defender. Para ganar hay que atacar. La limitación del '9' es conocida, aunque el míster haya querido justificar el potencial ofensivo con la inclusión de Dubasin como delantero, puesto para el que están el adaptado Otero y los específicos Caicedo y Amadou. Sobran devaneos.

Con vistas al partido ante los burgaleses, Garitano tendrá que buscar las soluciones para ganar y mantenerse en la zona alta de la tabla. Al final es lo que cuenta, con el deseo de mantenerse hasta el final del curso, que no pase como en las etapas de Gallego y Albés, que el otoño era de ascenso y la primavera de apuros de permanencia.

Esta tarde se celebrará la reunión de David Guerra y Garitano con aficionados. No debería ser una comedura de tarro, aunque vayan voluntarios. Es una iniciativa del club, de las muchas para organizar eventos al margen de la actividad deportiva.

A ver si el míster es capaz de convencer a los seguidores y abonados de que Kevin es mejor que Guille o explica el motivo de pedir un lateral, con el puesto cubierto, en lugar de un delantero centro. El criterio popular generalizado tiene detalles que no cuadran con lo que hace el míster, pero los marcadores son los que dan razones.

Si el objetivo del club es conocer el pulso de un sector de la masa social quizá sea más fiable reforzar los contactos con las peñas. El pasado viernes, la Peña Pleamar se quejó de que el Sporting no contestó a su invitación al acto de aniversario. El lunes tendrán otra oportunidad en la fiesta de la Peña Isma, con dos centenares de invitados. Guerra y Joaquín deberían ir. No es una peña más.