El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sin acritud

Una Segunda con mucha igualdad

Manuel Rosety

Manuel Rosety

Gijón

Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00

La cuarta jornada no acabó mal para el Sporting después de perder en Riazor. El club gijonés se mantiene en posición de ascenso. El inicio ... de la temporada muestra una gran igualdad, con pinta de que el ascenso no va a ser caro, pero sí competitivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  2. 2 El xatu milagro de Fontaciera
  3. 3 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  4. 4 Ilegales cancela su concierto de este domingo en San Mateo, en Oviedo
  5. 5 Un aficionado del Oviedo, arrestado por cánticos racistas contra los jugadores del Real Madrid
  6. 6 Herido un motorista al chocar con una ambulancia en Gijón
  7. 7 Detenido en Asturias por colocar pancartas contra los menores no acompañados en las que usaba simbología nazi
  8. 8

    Polonia derriba varios drones rusos tras «una violación sin precedentes del espacio aéreo»
  9. 9 La hostelería asturiana advierte de que la ley antitabaco supone «una severa amenaza» para el sector
  10. 10 Segundo detenido por la ola de incendios en Asturias: arrestan a un vecino de Belmonte por dos fuegos en el concejo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Una Segunda con mucha igualdad