El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Acto contra la especulación sobre la vivienda en Madrid EP

Madrid

Hace un año era un millón lo que necesitabas para comprar una vivienda digna en la capital, ahora es millón y medio

Manuel Vilas

Manuel Vilas

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:23

Comenta

El principal problema de España es la vivienda. Es decir, el principal problema de España es la vida misma. Porque sin casa, dime tú adónde ... demonios vas. Hay una banalización de este tema que asusta muchísimo. El mercado inmobiliario en Madrid, que conozco bien, es grotesco. Lo que piden en Madrid por un piso de segunda mano, ya sea para comprar o para alquilar, es un esperpento. Vi un apartamento en Bravo Murillo que costaba ochocientos mil euros y cuyo recibidor era la cocina. Era inhabitable, pero estaba en Bravo Murillo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido in fraganti al entrar a robar en una casa en Gijón con los dueños dentro
  2. 2

    La jueza autoriza a sacar de la balsa de Ribadesella los coches en los que se cree que están Maritrini y su bebé
  3. 3 Un conductor de 70 años choca contra una valla en Valentín Masip, en Oviedo, y hiere a tres peatones
  4. 4

    Una nueva vida en Asturias tras la dana: «La gente de Villaviciosa se ha volcado para tener una nueva oportunidad»
  5. 5 Herido un joven que circulaba en patinete en Gijón al chocar con un vehículo
  6. 6 Dos puentes y cuatro fines de semana largos en Asturias: así queda el calendario laboral de 2026 en España
  7. 7 Todo lo que se sabe sobre la aparición de la pistola simulada junto al Hotel de la Reconquista, en Oviedo
  8. 8 Una madre, a juicio por desatender a su hijo de ocho años y dejar que faltase a clase en Oviedo
  9. 9

    Sergio Marqués ya tiene su calle en Gijón: «Desde hoy nuestro padre regresa a casa»
  10. 10 Muere a los 41 años la camionera influencer Coco Trucker Girl

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Madrid

Madrid