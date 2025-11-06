Gijón es una ciudad de contrastes allá por donde se mire. Tiene en desarrollo el proyecto para construir de forma industrializada 250 viviendas de alquiler ... asequible para jóvenes en el antiguo solar de Peritos. Una promoción tan singular que hasta la ministra Isabel Rodríguez la puso recientemente como paradigma de lo que debe ser el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Para la Consejería de Vivienda del Principado, en manos de IU, esta obra impulsada por su administración con fondos europeos es la niña de su ojos y lo demuestra acudiendo al solar cada vez que puede con la excusa de cualquier pequeño avance que se produzca entre sus paneles.

Al que no le salen las cuentas en materia de políticas de vivienda es al gobierno local, que ha visto cómo la primera fase de su plan para posibilitar la construcción de 500 viviendas protegidas en parcelas municipales quedó desierta. Aunque se culpa de esa ausencia de ofertas al gobierno regional por no subir el módulo de la vivienda protegida, los constructores a los que se les quería entregar 'la llave' de este plan también han influido al juzgar que el suelo que se les vende es caro.

Y en mitad de esta pugna entre Ayuntamiento de Gijón y Principado por ver quién es el que más vivienda protegida quiere impulsar en los próximos años, ha irrumpido una forma de urbanismo de altos vuelos con el proyecto para llenar dos plantas de la antigua sede histórica de Telefónica de lofts de lujo de estilo neoyorquino, para alquilar a ejecutivos, que acerca Gijón a Dubai.