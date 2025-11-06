El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Marcos Moro

Gijón

Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00

Gijón es una ciudad de contrastes allá por donde se mire. Tiene en desarrollo el proyecto para construir de forma industrializada 250 viviendas de alquiler ... asequible para jóvenes en el antiguo solar de Peritos. Una promoción tan singular que hasta la ministra Isabel Rodríguez la puso recientemente como paradigma de lo que debe ser el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Para la Consejería de Vivienda del Principado, en manos de IU, esta obra impulsada por su administración con fondos europeos es la niña de su ojos y lo demuestra acudiendo al solar cada vez que puede con la excusa de cualquier pequeño avance que se produzca entre sus paneles.

