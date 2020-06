En lo único que están de acuerdo PSOE y PP es en no aceptar una comisión de investigación en el Congreso sobre don Juan Carlos. No es que los socialistas consideren que el Parlamento está para fiscalizar al Gobierno pero no a «otro poder del Estado», es que la Justicia ya trabaja en las comisiones del AVE a La Meca. Y puesto que el anterior rey es aforado, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha tomado las riendas. Pero hete aquí que otra vez ERC, Junts per Catalunya, PNV, EH Bildu, BNG, Más País, Compromís y la CUP quieren investigar «la trama vinculada a presuntas ilegalidades cometidas por miembros de la Casa Real y las influencias políticas, diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí». Unidas Podemos no está en el pelotón. No porque no quieran hacer ruido (para lo que sirven las inútiles comisiones parlamentarias, además de para cobrar) sino porque ya les han dado en las narices otras veces.

Según Echenique, su iniciativa se presentará con un «diseño jurídico» que le permita salir adelante. Ya sabemos lo que a Echenique le gusta la justicia española. Sólo recordar lo que escribió en Twitter tras la condena de Isa Serra (a la que se ha ascendido a portavoz del partido después de la sentencia en contra): «En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso». Memo 618. La conspiración de 'The Good Fight'.

UP no tiene agenda oculta para la monarquía. Está a la vista. La buena noticia, también para don Felipe, que cortó la asignación a su padre y renunció a la herencia, es que el asunto está en los tribunales. Memo Echenique es más de justicia paralela y politizante.