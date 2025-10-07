El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas

Destilador de historias

Miguel Rojo

Miguel Rojo

Gijón

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Entrar en los dominios de Emilio Serrano era como viajar en el tiempo, a un momento no tan lejano en el que los acuerdos comerciales ... se sellaban con apretones de manos, la palabra dada valía más que cualquier documento y los libros, pinturas y recuerdos de una vida larga y generosa en afectos se amontonaban por los rincones. Allí, en Collera, frente a su fábrica, rodeada su vetusta casa de piedra de otras de sus sobrinos, escribía, soñaba y viajaba desde hace unos años sin salir de su despacho Emilio Serrano. Allí recibía como dan audiencia los reyes o los cardenales, con una sonrisa perenne, una generosidad sin límites y un tentempié a amigos, conocidos y cualquiera que picase a su puerta en busca de consejos, historias o conversación. Una contradicción sobrevoló siempre su autopercepción, puesto que nunca sería capaz de renunciar a su categoría de destilador de licores, que llevaba muy a gala, pero reconocía a los más cercanos y soñaba despierto con que en su epitafio se le describiese como escritor, porque en el oficio de contar historias, de cantar las bellezas de su Ribadesella querida, de su familia, de Asturias entera, empeñó la mayor parte del tiempo libre, sobre todo cuando la empresa caminaba ya sola, sin necesidad de su permanente presencia alrededor de los alambiques y los albaranes. Es por eso que quizás sea correcto unir ambos términos y considerarle un destilador de historias. Nadie se iba de su casa sin uno o dos libros escritos por él, y todos y cada uno de ellos los dedicaba de su puño y letra, con cariño de orfebre. Nunca era tarde para seguir hablando, y quien entraba por primera vez en su casa recibía una completa visita guiada por fotografías antiguas, documentos históricos, baúles, cuadros, libros y recuerdos mil, los que conformaban ese mundo ideal en el que tan a gusto se sentía, como si estar rodeado de todos esos tesoros le sirviese para seguir viviendo sus muchas vidas, permitiendo que sus muchos recuerdos sirviesen de gasolina a su imparable vitalidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  2. 2 El Sporting ultima el fichaje de Borja Jiménez para salir de la crisis y relanzarse
  3. 3 El Sporting de Gijón contacta con Borja Jiménez para sustituir a Garitano
  4. 4 Grave accidente en Las Regueras: cuatro heridos al caer con su coche por un desnivel de 30 metros
  5. 5 La despedida de Garitano del Sporting de Gijón: «Que vaya todo bien y muchas gracias»
  6. 6 Roban en un bar de Oviedo a punta de pistola la madrugada del pasado sábado
  7. 7 Las puntuaciones de Manuel Rosety en el Castellón - Sporting de Gijón: solo aprueban cuatro jugadores
  8. 8 Estos son los rivales de los equipos asturianos en la Copa del Rey
  9. 9 Detenido después de propinarle un puñetazo a un policía local en Avilés
  10. 10

    Un lavado de cara de la plaza de Los Fresnos, en Gijón, «mejor que una gran reforma»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Destilador de historias