Aunque pueden parecer dos estados psicológicos independientes no lo son del todo pues no hay depresión sin ansiedad aunque sí se puede dar y se ... da frecuentemente ansiedad sin depresión. Voy a explicarme.

La depresión es un estado al que se llega porque previamente se ha dado en el paciente un estado de agotamiento psicológico. Sin ese agotamiento no hay depresión. Y el lector puede preguntarse ¿cómo se llega a ese estado de agotamiento? Muy sencillo. Se llega después de padecer o sufrir un estado más o menos prolongado en el tiempo de vivir en tensión vital, tensión emocional, estrés o ansiedad que viene a ser el mismo perro con distintos collares. Mi experiencia es que todos los pacientes deprimidos tratados reconocieron que antes de llegar al bajón emocional, 'depre' en sentido leve o depresión como estado más serio, habían pasado por una etapa, como digo, más o menos prolongada de vivir en tensión, de vivir estresados o vivir en agitación emocional o ansiedad por distintas razones, bien por tener que afrontar dificultades, contratiempos o desgracias familiares, emocionales, financieras, laborales, de enfermedad o accidente, sobrevenidas o por algún o algunos aspectos de su forma de ser, de tomarse la vida o de su personalidad. O de ambas cosas juntas. Esa ansiedad, tensión o estrés la fue manifestando su organismo con distintas somatizaciones, que ellos no atribuyeron a ese estado por desconocimiento. Los síntomas pudieron ser ataques de ansiedad, insomnio, irritabilidad, molestias gástricas, sensación de ahogo o dificultad para respirar, dolores de cabeza, sensación de mareo, y otros varios. Todo ello les fue produciendo un desgaste personal, inadvertido durante un tiempo, pero que eclosionó en un momento dado hasta que, como dije, comienzan a sentir ese estado de agotamiento físico-psicológico que de inmediato abre la puerta al estado depresivo.

Es decir que la ansiedad puede durar tiempo sin llegar a aparecer la depresión pero si la depresión es la consecuencia del desgaste por ansiedad, estrés y tensión vital y física se entiende que no hay depresión sin ansiedad. Por tanto no puede haber tratamiento solo para la depresión sino que es preciso tratar al mismo tiempo la ansiedad, que viene a ser la causa. Espero haber aportado claridad en este tema tan confuso, pero tan actual.